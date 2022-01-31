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Совет Безопасности будет оказывать давление на Россию — постпред США при ООН

Совет Безопасности будет оказывать давление на Россию — постпред США при ООН

КИЕВ. 31 января. УНН. Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Совет Безопасности будет оказывать давление на Россию, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Associated Press.

Цитата

“Наши голоса (США и союзников — ред.) едины в призывах россиян дать объяснения. Мы готовы выслушать их (россиян — ред.), но не будем отвлекаться на их пропаганду”.

Детали

Томас-Гринфилд подчеркнула, что Совет Безопасности готов к давлению на Россию, поскольку опасается ее вторжения в Украину.

Добавим

США созывают заседание Совета Безопасности ООН по поводу “угрожающей поведения России” и “наращивание российских войск на границах Украины и в Беларуси”.

В России заявили, что могут назначить голосование, чтобы не допустить заседания Совета Безопасности ООН, созванного на понедельник по просьбе Соединенных Штатов, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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