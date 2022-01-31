Рабочая неделя в столице началась с пробок

КИЕВ. 31 января. УНН. По состоянию на 8:20 понедельника, 31 января, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, Академика Палладина на улицах Вадима Гетьмана, Большой Васильковской, Жилянской и на бульваре Тараса Шевченко.

Кроме того, было затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Елены Телиги, Богатырской, Полярной, Щусева и на бульваре Дружбы Народов.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Освободителей, Соборности.

Движение на мосту Патона было затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро наблюдалось незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега. На Северном мосту и Дарницком мосту можно было проехать свободно.

Дополнение

31 января на большей территории Украины ожидается небольшой и умеренный снег.