Цена пластиковых пакетов в магазинах с 1 февраля вырастет

КИЕВ. 31 января. УНН. С 1 февраля 2022 года минимальная цена на пластиковый пакет будет 2 грн. Об этом информирует УНН со ссылкой на информацию Минэкономики.

Детали

Правительство установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты еще 20 декабря. Решение вступает в действие с 1 февраля 2022 года.

Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят:

2,00 грн - пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн - пакет с ручками и боковыми складками.

Ранее

В июне 2021 года вступил в силу закон об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепите с 10 декабря 2021 года.

В то же время эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используемых в качестве первичной упаковки до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Дополнение

В правительстве верят, что такие решения позволят ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

По данным Минэкономики, каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов в год.