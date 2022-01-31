В костеле Святого Николая в Киеве завершены противоаварийные работы после пожара

КИЕВ. 31 января. УНН. В костеле Святого Николая в Киеве, в котором в сентябре прошлого года произошел пожар, завершились противоаварийные работы. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Наема, который контролировал расходы меценатов на восстановление костела, информирует УНН.

Цитата

"Противоаварийные работы в костеле Св. Николая завершены. Это произошло сегодня, 31 января 2022 года. Все работы были оплачены за деньги благотворителей", — написал Наема.

Детали

По словам юриста, стоимость противоаварийных работ и услуг составила 21 546 802,90 грн.

За эти средства было проведено:

техническое обследование здания с рекомендациями по устранению ее аварийности и разработка рабочего проекта (1,297 млн грн);

государственная экспертиза рабочего проекта (44,9 тыс. грн);

противоаварийный ремонт, в том числе содержание службы заказчика, технический надзор за проводимыми работами (725,33 тыс грн);

противоаварийная ремонт и реставрация (19, 379 млн грн);

авторское наблюдение за строительными работами (почти 101 тыс. грн).

"Кроме того, бизнес создал БО "ФОНД костела Св. Николая", на котором еще осталось чуть больше 8 млн. Подробнее об этих деньгах и куда они пойдут напишу позже. Спасибо представителям бизнеса, которые доверили нам контролировать их благотворительные взносы", - добавил Наема.

Напомним

Пожар в костеле Святого Николая произошел вечером 3 сентября. Огонь полностью уничтожил орган собора.

Основная версия причины пожара — возгорание электропроводки в корпусе инструмента.