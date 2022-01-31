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Коронавирус в Киеве: за сутки умерло 5 человек, заболело более 1000

Коронавирус в Киеве: за сутки умерло 5 человек, заболело более 1000

КИЕВ. 31 января. УНН. В столице за прошедшие сутки выявили 1026 больных коронавирусом, 5 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 542 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 338 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 71 девочка в возрасте от 3 месяцев до 17 лет и 75 мальчиков в возрасте от 25 дней до 17 лет.

Среди умерших: 2 женщины 72 и 74 года и 3 мужчины в возрасте от 48 до 70 лет.

В больницы столицы госпитализировали 24 больных коронавирусом, а также 130 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровело в течение прошедших суток 414 человека.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (182), Дарницком (169) и Святошинском (142).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 8505 людей. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 365 630. Преодолело вирус 992 335 жителей столицы.

Напомним

В течение 30 января в Украине зафиксировали 22 026 новых подтвержденных случаев COVID-19. 

Источник: УНН
Теги: Киев, Коронавирус
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