Россия заявила о развертывании "защищенных средствами ПВО" пунктов управления на маневрах в Беларуси

КИЕВ. 31 января. УНН. Минобороны РФ заявило о начале развертывания "защищенных средствами ПВО" полевых пунктов управления войсками в рамках военных учений в Беларуси. Заявление ведомства цитируют российские СМИ, пишет УНН.

Цитата:

"Подразделения Восточного военного округа, передислоцированнык в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, начали развертывание полевых подвижных пунктов управления на полигонах", - заявили в Минобороны РФ.

Как указали в Минобороны РФ, защиту пунктов управления "от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО".

"Специалистами войск связи организована единая система управления войсками", - добавили в Минобороны РФ.

Дополнение

29 января Минобороны РФ сообщило о прибытии на учения в Беларусь дивизиона комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".

Речь идет о совместных учениях Беларуси и РФ "Союзная решимость - 2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля. Минск заявил, что российские войска покинут Беларусь после окончания учений.

Развертывание войск РФ в Беларуси, к северу от Украины, является частью более масштабного наращивания российской военной мощи в регионе, что вызвало опасения Запада, что Москва планирует напасть на Украину. Россия отрицает любой такой план.