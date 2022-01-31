Беспорядки в Киеве: организаторы получили авансом более 1 млн грн

КИЕМ. 31 января. УНН. Организаторы, которые готовили на сегодня насильственную акцию протеста под Офисом президента получили более 1 млн грн аванса. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Организатор совместно со своими помощниками подыскивал украинцев, которые за деньги готовы были помочь в организации и проведении этих акций. Первая такая акция должна была состояться сегодня", - сказал Клименко.

Клименко рассказал, сколько хотели заплатить за участие в беспорядках и отметил, что планировали собрать более 3 500 человек для массовки.

"Участники акции, массовка - от 800 грн на каждого, так называемые "титушки" - от 1200 грн и более радикальные акции такие, как зажигание шин - 2500 долл. Дополнительно даже выделили кассу на штрафы. Они понимали, что часть граждан, которые будут принимать участие в этих мероприятиях правоохранители будут задерживать. Соответственно будут составлены протоколы и придется платить штрафы", - рассказал Клименко.

По его словам, на это тоже были предусмотрены средства.

"Всего на организацию провокационного мероприятия участники группы получили, это только аванс и то, что мы четко можем говорить, более одного миллиона грн. Мы понимаем в каких банках они получали наличные деньги и сейчас определяем пути поступления этих средств на соответствующие счета", - сказал Клименко.

Он добавил, что в целом для этого митинга было приобретено 200 файеров, 200 дымовых шашек, подготовлено 20 шин, 10 огнетушителей, 2 тыс. открыток, свыше 300 флагов, 12 радиостанций, бутафорская кровь, медицинские жилеты, баннеры.

Добавим

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что сегодняшняя акция возле Офиса президента должна была быть только первой.

"Это была лишь первая акция запланированная по целому ряду, и это четко зафиксировано в рамках Уголовно-процессуального кодекса на видео и аудио носителях. Акции планировались в центре Украины, в частности это была Черниговская, Полтавская, Сумская, Черкасская области", - добавил Монастырский.

Что было раньше

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в Украине предупредили беспорядки, во время которых тысячи “титушек” должны были устроить драки с правоохранителями в центре Киева и областях — с пострадавшими, подожженными шинами.

Полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины. Подробности правоохранители планируют раскрыть завтра, 1 февраля.

Контекст

26 ноября 2021 года во время общения с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет информацию о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием "представителей России". Кремль опроверг слова Зеленского об участии России в возможном госперевороте в Украине.

В декабре 2021 года Зеленский прокомментировал ситуацию с государственным переворотом, заявив, что те, кто его готовили, не изменили планы.



