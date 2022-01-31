Порошенко отказался давать показания следователю ГБР

КИЕВ. 31 января. УНН. Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко отказался от дачи показаний следователю и покинул помещение ГБР. Об этом сообщил журналистам адвокат пятого президента Илья Новиков, передает корреспондент УНН.

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“Как было нами анонсировано, был заявлен отказ от дачи каких-либо показаний. Это не неожиданность для следователей. Мы четко понимаем, что они знали заранее, что информации они не получат сегодня”, — сказал адвокат.

Детали

Кроме того, в ГБР отметили, что Порошенко отказался подписывать протокол, что документально зафиксировано.

"О следующей дате вызова будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении бюро.

Дополнение

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.

Порошенко 31 января прибыл в ГБР около 11 часов.