Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,78 -0,2040  EUR: 32,03 -0,3139 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Брифинг главы ВР
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
17160

Порошенко отказался давать показания следователю ГБР

Порошенко отказался давать показания следователю ГБР

КИЕВ. 31 января. УНН. Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко отказался от дачи показаний следователю и покинул помещение ГБР. Об этом сообщил журналистам адвокат пятого президента Илья Новиков, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Как было нами анонсировано, был заявлен отказ от дачи каких-либо показаний. Это не неожиданность для следователей. Мы четко понимаем, что они знали заранее, что информации они не получат сегодня”, — сказал адвокат.

Детали

Кроме того, в ГБР отметили, что Порошенко отказался подписывать протокол, что документально зафиксировано.

"О следующей дате вызова будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении бюро.

Дополнение

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.

Порошенко 31 января прибыл в ГБР около 11 часов.

Источник: УНН
Теги: ГБР, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.