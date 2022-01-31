Россия заявила о возвращении кораблей и подразделений Южного военного округа в пункты постоянной дислокации

КИЕВ. 31 января. УНН. Военнослужащие соединений и воинских частей Южного военного округа Российской федерации вернулись в пункты постоянной дислокации. Также в пункты постоянного базирования вернулись корабли Черноморского флота РФ. Об этом сказано в заявлении пресслужбы Минобороны РФ, пишет УНН.

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"Военнослужащие соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО), задействованные в плановых занятиях по оперативной и боевой подготовке, вернулись в пункты постоянной дислокации (ППД)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Детали

В Минобороны заявили, что ранее военные части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения.

"Целью проверки являлась оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие, а также управление приданными подразделениями различных родов войск", - заявили в ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после выполнения задач в море.

"Отряды боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота после проведения учения в акватории Черного моря", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в мероприятиях в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

Добавим

Западный и Южный военные округа России объявили о начале плановой проверки боеспособности с передислокацией 25 января.

29 января войска и авиация Западного военного округа (ЗВО) РФ вернулись к местам базирования после плановой проверки войск.