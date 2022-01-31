Украинцы начали вдвое больше отдыхать в Турции

КИЕВ. 31 января. УНН. Украинцы заняли третье место по количеству туристов, посетивших Турцию в 2021 году. Туристов из Украины в Турции стало больше за год вдвое. Об этом свидетельствуют данные министерства культуры и туризма страны, пишет УНН.

Детали

По данным министерства культуры и туризма, в 2021 году Турцию посетило 30 миллионов 38 тысяч 961 человек, что на 88,08% больше, чем годом ранее. При этом количество иностранных посетителей в Турции увеличилось на 94,06% по сравнению с 2020 годом.

В январе-декабре первое место по числу туристов заняла Российская Федерация (4 млн 694 тыс. 422 лица) с ростом на 120,52% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, второе место у Германии (3 млн 85 тысяч 215 человек) с ростом на 175,73%, Украина заняла третье место с ростом 106,49% (2 миллиона 60 тысяч 8 человек). За Украиной идут Болгария и Иран.

Доля Украины в общем количестве принятых в прошлом году Турцией туристов составляла 8,34% против 7,83% годом ранее.

Доходы Турции от туризма в 2021 году увеличились на 103,02% и достигли всего 24 миллиарда 482 миллиона 332 тысячи долларов.

Дополнение

За год количество туристов в Украине выросло почти на 26%.