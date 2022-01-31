Подготовка к беспорядкам в Киеве: задержанным будут просить арест без права на залог

КИЕВ. 31 января. УНН. Правоохранительные органы будут просить для организатора и его помощника, которых задержали по подозрению в планировании массовых беспорядков в стране, содержания под стражей без права на залог. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Вчера, 30 января, в Киеве при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора организатора и его помощника задержали. Их действия квалифицированы как покушение на массовые беспорядки. Следователи Нацполиции готовят фигурантам сообщение о подозрении и ходатайство в суд о безальтернативном заключении под стражу", - сказал Клименко.

Детали

По его словам, правоохранительные органы еще на пути к установлению заказчиков и конечных бенефициаров протестных акций.

"Но понимаем, кому выгодна подобная дестабилизация ситуации в стране", - отметил Клименко.

Он добавил, что подозрение получили два человека, являющиеся гражданами Украины.

"Причастность их к другому государству, к спецслужбам государств устанавливает следствие", - сказал Клименко.

Клименко подчеркнул, что все граждане Украины имеют право на мирный протест.

"Но когда мирные митинги переходят грань законности, превращаются в инструмент гибридной войны и пагубно влияют на внутреннюю ситуацию в государстве, то правоохранительные органы будут оперативно и жестко пресекать такие вещи. Потому что это вопрос национальной безопасности, вопрос безопасности каждого гражданина Украины и внутреннего порядка в стране", - подчеркнул глава Национальной полиции Украины.

Что было раньше

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в Украине предупредили беспорядки, во время которых тысячи “титушек” должны были устроить драки с правоохранителями в центре Киева и областях — с пострадавшими, подожженными шинами.

Полиция задержала группу людей, планировавших массовые беспорядки на территории Украины. Подробности правоохранители планируют раскрыть завтра.

Контекст

26 ноября 2021 года во время общения с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет информацию о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием "представителей России". Кремль опроверг слова Зеленского об участии России в возможном госперевороте в Украине.

В декабре 2021 года Зеленский прокомментировал ситуацию с государственным переворотом, заявив, что те, кто его готовили, не изменили планы.



