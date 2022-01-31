Зеленского ждут в Раде 1 февраля

КИЕВ. 31 января. УНН. На открытие седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва приглашен Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук на заседании Согласительного совета ВР в понедельник, пишет УНН.

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"Завтра у нас открывается очередная, седьмая сессия Верховной Рады девятого созыва (...) Мы направили письма всем: и Президенту, и другим лицам, которые в соответствии с Регламентом приглашаются на открытие сессии", - сказал Стефанчук.

Детали

Стефанчук также отметил, что в начале работы новой сессии необходимо утвердить повестку дня. Аппарат ВР, по его словам, завершил проработку предложений комитетов к проекту повестки дня седьмой сессии.

Председатель ВР сообщил, что комитетами предлагается включить в повестку дня 422 вопроса в первый раздел - это вопросы, которые полностью подготовлены для рассмотрения на пленарных заседаниях. Ко второму разделу вопросов, которые поручается подготовить и доработать, предлагается 1188, итого 1630 вопросов.

Председательствующий обратился к участникам заседания с просьбой завтра рассмотреть и утвердить эти вопросы и сообщил, что завтра планируется провести первое пленарное заседание седьмой сессии. Он также сказал, что утвержден календарный план работы во время седьмой сессии, в соответствии с которым народные депутаты завтра будут работать пленарно, после этого три следующих дня - в комитетах.

Дополнение

Верховная Рада делает перерыв в пленарных заседаниях.