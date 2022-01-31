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В Кремле встревожились из-за заявления Лондона о новых санкциях

В Кремле встревожились из-за заявления Лондона о новых санкциях

Дмитрий Песков

КИЕВ. 31 января. УНН. Заявления Министерства иностранных дел Великобритании о возможных санкциях против России являются тревожными. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

Песков заявил, что заявления МИД Великобритании о возможных санкциях против России демонстрируют непредсказуемость Лондона.

"Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, тревожное не только для нас, для наших компаний. Это демонстрирует непредсказуемость Лондона, и, наверное, это повод для серьезного беспокойства вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур", - сказал Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что несколько крупных британских компаний выступают как стратегические партнеры, соинвесторы, акционеры многих российских компаний.

Кроме того, по его мнению, заявления о новых санкциях якобы подрывают инвестиционную привлекательность Соединенного Королевства.

"Чрезвычайно тревожная ситуация и заявление, подрывающее инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании как таковой", - сказал он.

Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия в случае санкций даст ответ, который учитывает национальные интересы.

"Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов, исходя из наших собственных интересов в случае, если это потребуется", - сказал Песков.

Контекст

Глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания расширит санкции против РФ на этой неделе в связи с ситуацией вокруг Украины.

По данным The Times, правительство Великобритании планирует в рамках нового жесткого режима санкций заморозить активы связанных с Кремлем российских компаний и запретить въезд в страну нескольким лицам, если Россия вторгнется в Украину.

Источник: УНН
Теги: Россия, Великобритания, Дмитрий Песков
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