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Волна минирований продолжается: в Киеве ищут взрывчатку на вокзале и в аэропорту

Волна минирований продолжается: в Киеве ищут взрывчатку на вокзале и в аэропорту

КИЕВ. 31 января. УНН. Столичная полиция проверяет информацию о минировании аэропорта "Киев", Центрального железнодорожного вокзала и еще ряда объектов. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.

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"Поступило сообщение о заминировании ряда объектов, среди которых Центральный железнодорожный вокзал и аэропорт "Жуляны". Продолжается проверка", - сказали в полиции.

Дополнение

В Украине в январе уже несколько недель из разных городов анонимы сообщают о "минировании". Под ударом обычно — школы и ТЦ. Некоторые регионы даже решили переводить школы на "дистанционку" из-за такого.

В СБУ отметили, что за волной псевдоминирований по всей Украине стоит Россия. Уже есть задержанные.

Источник: УНН
Теги: Киев, взрывчатка
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