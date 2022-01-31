Волна минирований продолжается: в Киеве ищут взрывчатку на вокзале и в аэропорту

КИЕВ. 31 января. УНН. Столичная полиция проверяет информацию о минировании аэропорта "Киев", Центрального железнодорожного вокзала и еще ряда объектов. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.

Цитата

"Поступило сообщение о заминировании ряда объектов, среди которых Центральный железнодорожный вокзал и аэропорт "Жуляны". Продолжается проверка", - сказали в полиции.

Дополнение

В Украине в январе уже несколько недель из разных городов анонимы сообщают о "минировании". Под ударом обычно — школы и ТЦ. Некоторые регионы даже решили переводить школы на "дистанционку" из-за такого.

В СБУ отметили, что за волной псевдоминирований по всей Украине стоит Россия. Уже есть задержанные.



