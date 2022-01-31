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В Чернигове патрульный насмерть сбил мужчину

В Чернигове патрульный насмерть сбил мужчину

КИЕВ. 31 января. УНН. В Чернигове патрульный на автомобиле Renault Megane насмерть сбил пешехода. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-офицер патрульной полиции области Виталий Копыстко.

Цитата

На вопрос, сбил ли патрульный насмерть 63-летнего пешехода, Копыстко ответил: "Да, это случилось ночью 30 января на улице Ремесленной".

Детали

По его словам, патрульный полицейский находился не на службе.

"По предварительной информации, водитель не увидел пешехода, который пересекал проезжую часть за пределами пешеходного перехода. На сегодня сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, руководством инициировано служебное расследование", - рассказал Копыстко.

Он добавил, что также информацию о происшествии передали в Государственное бюро расследований и прокуратуру.

Дополнение

В Харькове полицейская на BMW выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя автомобилями. В результате аварии водители трех авто и пассажир автомобиля ВАЗ получили ушибы.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Чернигов и Черниговская область
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