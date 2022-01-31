Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,78 -0,2040  EUR: 32,03 -0,3139 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
6000

Задушила и выбросила в яму с нечистотами своего младенца: 18-летнюю девушку отпустили под домашний арест

Задушила и выбросила в яму с нечистотами своего младенца: 18-летнюю девушку отпустили под домашний арест

КИЕВ. 31 января. УНН. Дергачевский районный суд Харьковской области отправил под круглосуточный домашний арест 18-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщил журналисту УНН спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Цитата:

“Постановлением следственного судьи Дергачевской районного суда Харьковской области от 30 января 2022 года подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В связи с тяжестью совершенного уголовного правонарушения, прокуратура будет обжаловать указанное определение в суд апелляционной инстанции", - сообщил Чубенко.

Он добавил, что согласно врачебному свидетельству, причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия.

Что было ранее

В Харьковской области 18-летняя жительница села Безруки подозревается в том, что задушила младенца и выбросила тело в яму с нечистотами во дворе.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей об умышленном убийстве (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 10 до 15 лет заключения.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, младенец, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.