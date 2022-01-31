Красное мясо вызывает приступы мигрени - ученые

КИЕВ. 31 января. УНН. Употребление красного мяса стимулирует приступы мигрени. К такому выводу пришли специалисты Исфаханского университета медицинских наук, передает УНН со ссылкой на Национальную медицинскую библиотеку США.

В ходе исследования специалисты изучили пищевые привычки 170 женщин. Их разделили на две группы — по 85 человек в каждой. Большинство участниц исследования были домохозяйками, и только 13% — трудоустроены.

Результаты продемонстрировали значительную связь между головной болью и некоторыми пищевыми продуктами, включая красное мясо, молочные продукты, различные заправки для салатов и яйца.

“Согласно результатам исследования, мигрень без ауры была зафиксирована у 76,5% исследуемых, а мигрень с аурой — у 23,5%”, — говорится в сообщении.

В итоге ученые посоветовали любителям вышеперечисленных продуктов питания изменить свои пищевые привычки.

Справка

Мигрень с аурой — заболевание, которому предшествуют зрительные, слуховые или сенсорные нарушения — мерцающие линии перед глазами, онемение различных частей тела и т.п.

Мигрень без ауры называется “классической”. Проявляется мигрень без ауры пульсирующей болью в одной точке. Ей не предшествуют никакие зрительные, слуховые или сенсорные нарушения. Иногда люди даже не понимают, что это именно мигрень, а думают, что у них просто болит голова.

При мигрени без ауры присутствуют следующие проявления:

— пять эпизодов боли,

— приступы продолжаются от 4 до 72 часов,

— боль пульсирует, сосредоточена на одной стороне головы,

— при любой физической активности боль становится сильнее.

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Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

Комиссия ЕС предупреждеет: красное мясо увеличивает риск развития рака.

“Общее мнение заключается в том, что для предотвращения роста заболеваемости раком необходимо сократить или исключить из ежедневного рациона красное и переработанное мясо” — говорится в обновленной стратегии европейских стран.

В то же время диетологи советуют украинцам менять традиционный набор для борща и заменять свинину на другие виды мяса, поскольку свинина не совместима с такими привычными продуктами как свекла, морковь и картофель.