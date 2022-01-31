Блинкен и Лавров завтра проведут телефонный разговор

КИЕВ. 31 января. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра проведет телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Очная встреча пока не планируется, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

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"Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", — заявила Захарова, прокомментировав слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и других американских представителей о предстоящем контакте глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Детали

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что новые переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена могут состояться на этой неделе.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на предложения по "гарантиям безопасности". В США и НАТО указали, что сохранят принцип "открытых дверей" в НАТО.