Польша передаст Украине оборонительное вооружение

КИЕВ. 31 января. УНН. Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил о готовности Польши передать Украине оборонительное вооружение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polskie Radio.

Детали

По словам Солохи, президент Польши Анджей Дуда после консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским и правительством поддержал идею оказания военной поддержки Украине.

"Принято решение передать украинской стороне оборонительные боеприпасы, которые должны использовать для обороны, а не для нападения. Это решение дорабатывает министр обороны", - отметил Солоха.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.