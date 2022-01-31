"Парад визитов в Украину": Кулеба анонсировал приезд Джонсона и Эрдогана

КИЕВ. 31 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Эрдоган на этой неделе посетят Украину в рамках "парада визитов", заявил на брифинге в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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Так, министр анонсировал "парад визитов в Украину".

"Парад не как торжественное, декларативное, церемониальное событие, а как весомый дипломатический инструмент", - объяснил он.

По словам Кулебы, еще в прошлом году он призвал всех наших партнеров приехать в Украину именно в январе-феврале, прежде всего для того, чтобы в Украине постоянно находились иностранные топ-чиновники.

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"Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно находятся министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов уже фактически в пути, так же моя британская коллега", - сказал министр.

"Главы дипломатии ряда центральноевропейских стран тоже будут на следующей неделе в Украине вместе, и параллельно здесь будет визит министров иностранных дел Германии и Франции, которые выполняют роль посредников в "Нормандском формате". Кроме того, на этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции", - сообщил он.

Ранее

29 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о визите в Киев с коллегой из ФРГ Анналеною Бербок через неделю, 7-8 февраля, и подтвердил намерение добиваться деэскалации вокруг Украины, особенно в рамках "нормандского формата". С Ле Дрианом провел переговоры глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Сообщали, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан хотят вместе отправиться в зону конфликта на востоке Украины.

Кроме того, СМИ заявляли о намерении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вскоре посетить Украину.