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“Нормандский формат” удалось вернуть к жизни - Кулеба

“Нормандский формат” удалось вернуть к жизни - Кулеба

КИЕВ. 31 января. УНН. На прошлой неделе в Париже “нормандский формат” удалось вернуть к жизни, заявил на брифинге в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Украина стремится к миру. Мы активно работаем над дипломатическим решением российско-украинского вооруженного конфликта. Свидетельством этого является активизация "нормандского формата". Фактически, на прошлой неделе в Париже его удалось вернуть к жизни”, — сказал министр.

Детали

В этом контексте он выразил благодарность Франции за ее лидерские усилия.

На прошлой неделе на этих переговорах был руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

“Это был сложный разговор, и после почти 8 часов переговоров удалось выйти на совместное коммюнике — впервые с 2019 года. Чрезвычайно важно, что удалось договориться провести еще одну встречу за две недели в Берлине”, — сообщил Кулеба.

Дополнение

26 января в Париже прошли переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), они длились около восьми часов.

Во время этой встречи политсоветники “нормандской четверки” согласовали совместное коммюнике и поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Следующую встречу политсоветников нормандского формата планируют провести через две недели в Берлине.

Источник: УНН
Теги: МИД, Нормандский формат, Дмитрий Кулеба
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