Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,78 -0,2040  EUR: 32,03 -0,3139 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН-Одесса
Архив
4905

34 коммунальных объекта продаст мэрия Одессы в первой половине 2022 года

34 коммунальных объекта продаст мэрия Одессы в первой половине 2022 года

ОДЕССА. 31 января. УНН. 34 объекта коммунальной собственности с общей стартовой ценой в 80 миллионов гривен планирует продать Департамент коммунальной собственности Одесского городского совета в первом полугодии 2022 года. Об этом во время аппаратного совещания 31 января сообщил директор департамента Александр Делинский, передает УНН.

21 аукцион проведут в марте с ориентированной общей стартовой ценой в 65,1 миллиона гривен, еще 13 - в апреле и мае.

Делинский отметил, что суммы не окончательны.

По его словам, в прошлом году объекты, которые продавали с повышением цены, подорожали в среднем на 40%. Если стартовая цена объектов составила 118 миллионов, то выручить удалось 152 миллиона. К примеру, максимальный прирост цены продемонстрировало помещение на улице Садовой, 2: после начала аукциона оно подорожало с 741 тыс. грн до 5 млн 650 тыс. грн.

с 2008 по 2021 годы Одесская мэрия продала более 1,5 тысячи своих помещений из 2,8 тысячи. В среднем за год продавалось 12-15 тыс. кв. м городской недвижимости.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.