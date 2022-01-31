34 коммунальных объекта продаст мэрия Одессы в первой половине 2022 года

ОДЕССА. 31 января. УНН. 34 объекта коммунальной собственности с общей стартовой ценой в 80 миллионов гривен планирует продать Департамент коммунальной собственности Одесского городского совета в первом полугодии 2022 года. Об этом во время аппаратного совещания 31 января сообщил директор департамента Александр Делинский, передает УНН.

21 аукцион проведут в марте с ориентированной общей стартовой ценой в 65,1 миллиона гривен, еще 13 - в апреле и мае.

Делинский отметил, что суммы не окончательны.

По его словам, в прошлом году объекты, которые продавали с повышением цены, подорожали в среднем на 40%. Если стартовая цена объектов составила 118 миллионов, то выручить удалось 152 миллиона. К примеру, максимальный прирост цены продемонстрировало помещение на улице Садовой, 2: после начала аукциона оно подорожало с 741 тыс. грн до 5 млн 650 тыс. грн.

с 2008 по 2021 годы Одесская мэрия продала более 1,5 тысячи своих помещений из 2,8 тысячи. В среднем за год продавалось 12-15 тыс. кв. м городской недвижимости.