Украинец пытался провезти в оккупированный Крым боеприпасы

КИЕВ. 31 января. УНН. На КПВВ "Каланчак", который расположен на административной границе с временно оккупированным Крымом задержали гражданина Украины, который хотел провезти 5 патронов калибра 7,62 мм и гильзу на территорию Крымского полуострова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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"Вчера, в КПВВ "Каланчак" прибыл гражданин Украины, который направлялся во временно оккупированный Крым. При осмотре его вещей с помощью рентгено-телевизионного интроскопа пограничники обнаружили 5 патронов калибра 7,62 мм и гильзу", — говорится в сообщении.

Детали

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции и передали гражданина правоохранителям для проведения дальнейших следственных действий.

Дополнения

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