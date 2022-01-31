Недоверие к действиям и словам сохраняется: Кулеба отреагировал на новую информацию о перемещении войск РФ

КИЕВ. 31 января. УНН. Россия на прошлой и этой неделе сообщила об отводе части войск в пункты постоянной дислокации после проведения учений. Делать выводы относительно этих заявлений можно будет лишь при наличии большего объема информации, заявил на брифинге в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

“С одной стороны, любое объявление Россией об отводе войск — это само по себе является позитивным сигналом. С другой стороны, сейчас точно не известно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом это отвод способствует деэскалации ситуации. То есть нужно смотреть на это комплексно. Мало сказать: мы кого-то или что-то отводим", - отметил министр.

Детали

По словам Кулебы, в прошлом году весной, когда Россия развернула серьезную первую волну эскалации, начала стягивать войска, то потом тоже объявила, что завершила учения и начинает отвод. Однако, по факту, отвод “практически не состоялся и ситуация вдоль нашей границы также осталась неизменной”.

“Поэтому я бы ни преувеличивал, ни умалял этого объявления. Нужно иметь более подробную информацию о том, что на самом деле произошло. Лишь после этого можно будет делать выводы. В целом сейчас недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому прежде чем давать любому ее шагу оценку нужно убедиться, что происходит именно то, что Россия имеет в виду”, — сообщил Кулеба.

Контекст

Россия в январе заявила о начале военных учений в Западном и Южном военных округах. В них входят регионы, граничащие с Украиной.

25 января Западный и Южный военные округа России объявили о начале плановой проверки боеспособности с передислокацией.

29 января войска и авиация Западного военного округа (ЗВО) РФ вернулись к местам базирования после плановой проверки войск.

31 января Минобороны заявило, что Военнослужащие соединений и воинских частей Южного военного округа Российской Федерации вернулись в пункты постоянной дислокации. Также в пункты постоянного базирования вернулись корабли Черноморского флота РФ.