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Участница STEM is FEM будет представлять Украину на всемирных соревнованиях по робототехнике

Участница STEM is FEM будет представлять Украину на всемирных соревнованиях по робототехнике

КИЕВ. 31 января. УНН. В марте-апреле в Стамбуле пройдут всемирные соревнования по робототехнике FIRST Robotics Competition. Единственной командой, которая имеет возможность представить Украину на мероприятии, является молодежный коллектив из Днепра – YOVi, передает УНН.

Детали

Ежегодно в соревнованиях FRC принимает участие около 100 000 участников в составе 5000 команд из 36 стран мира. В прошлом году украинские YOVi завоевали награду в номинации Rookie Game Changer Award. Капитан команды Мария Калиниченко — активная участница сообщества STEM is FEM, победительница модулей “Экология и энергетика” и “Computer science”, представительница проекта на публичных мероприятиях, таких как Украинский Женский Конгресс. Девушка признается, что без друзей и партнеров команда не смогла бы одержать победу.

“Мы благодарим за поддержку наших партнеров — USAID, Малую академию наук, а особенно учебный проект STEM is FEM и его инициатора Сергея Токарева. Это невероятная инициатива, мотивирующая и вдохновляющая нас на самые смелые свершения”, — говорит Мария.

Среди разработок команды — изобретения, нашедшие признание у профессионалов — маска для диагностики коронавируса, а также робот-тренер для паралимпийцев.

В этом году команда выиграла грант на участие в соревнованиях в размере 5000 долларов от самих организаторов. Однако, кроме стартового взноса, команде нужно покрыть и другие технические и организационные расходы, чтобы представлять страну на международной арене. Поэтому дети сейчас ищут спонсоров.

“Детали для робота, инструменты, перелет, зарплата менторам и питание стоят больших денег, а именно свыше $10 000, поэтому нам нужна ваша помощь!”, — говорит Мария Калиниченко.

Если вы желаете дать возможность Украине достойно выступить на престижных соревнованиях, свяжитесь с командой по e-mail [email protected] или соцсети в Facebook или Instagram.

Источник: УНН
Теги: Украина, техника
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