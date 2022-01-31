Dolce & Gabbana откажется от натурального меха

КИЕВ. 31 января. УНН. Итальянский дом моды Dolce & Gabbana в этом году откажется от использования натурального меха во всех коллекциях одежды и аксессуаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vogue Italia.

Детали

"Мы работаем над созданием более устойчивого будущего, в котором использование меха животных невозможно", — цитирует издание заявление руководителя группы по коммуникациям и маркетингу в D&G Федели Узаи.

Дом моды планирует создавать одежду и аксессуары с экомеха, продолжая сотрудничать с мастерами по выделке меха, чтобы сохранить рабочие места.

"Вся система моды играет важную роль в социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять: мы будем внедрять инновационные материалы и экологически чистые производственные процессы в наши коллекции, сохраняя при этом рабочие места и профессионализм, которые рискуют исчезнуть", — говорится в заявлении бренда.

Напомним

В 2019 году королева Великобритании Елизавета II отказалась от натурального меха в пользу искусственного.