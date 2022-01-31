Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,78 -0,2040  EUR: 32,03 -0,3139 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
3510

Передавал секретные данные по вооружению: приспешника боевиков из Харькова подозревают в госизмене

Передавал секретные данные по вооружению: приспешника боевиков из Харькова подозревают в госизмене

КИЕВ. 31 января. УНН. Жителю Харькова, который передавал секретные данные по вооружению, сообщено о подозрении в покушении на совершение государственной измены и содействии террористической организации, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Цитата

“.... жителю Харькова сообщено о подозрении в покушении на совершение государственной измены и содействии террористической организации (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что с апреля 2020 года мужчина, будучи приспешником боевиков, систематически собирал и передавал представителям иностранных спецслужб РФ фото и видеоматериалы по месту дислокации военной техники и личного состава на территории Харькова. Кроме того, злоумышленник тайно сообщал об оперативной обстановке вблизи штаба Национальной гвардии Украины через один из мессенджеров.

Выполняя задание “кураторов" ФСБ РФ, предатель получил документы из закрытых исследовательских программ в оборонной сфере одного из институтов Харькова, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помогал дежурить на дорогах: в Донецкой области сообщили о подозрении приспешнику боевиков

Источник: УНН
Теги: Украина, боевики
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.