Конгрессмен США после поездки в Украину и встречи с Зеленским заявил, что заболел "ковидом"

КИЕВ. 31 января. УНН. Американский конгрессмен Колин Оллред заявил, что у него положительный результат теста на COVID-19 после поездки в Украину в составе делегации Конгресса, в рамках которой проходили встречи с официальными лицами, в частности с Президентом Владимиром Зеленским, пишетУННсо ссылкой на ""Радио Свобода"".

Перед этим делегация конгрессменов также посещала Брюссель.

Детали

38-летний представитель демократов из Техаса Оллред заявил о положительном тесте на "ковид" 30 января по возвращении домой - в Далласе.

В заявлении конгрессмен указал, что имел отрицательный тест на вирус перед посадкой на рейс до Техаса и после приземления, а 30 января результат оказался положительным.

Оллред сказал, что он полностью вакцинирован и также имеет бустерную прививку, и что у него легкие симптомы.

Как указал конгрессмен, он и другие законодатели - члены делегации - проверялись на COVID-19 в течение всей поездки, в том числе перед встречей с Зеленским.

Дополнение

Поездка членов Конгресса США в Киев состоялась на фоне усиленных опасений, что Россия готова начать новое военное наступление против Украины. Москва отрицает, что планирует вторжение, несмотря на размещение десятков тысяч военных вдоль границы с Украиной.