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Гуманитарная помощь: Польша направила в Украину колонну из 29 грузовиков

Гуманитарная помощь: Польша направила в Украину колонну из 29 грузовиков

КИЕВ. 31 января. УНН. Польское правительство направило в Украину гуманитарную помощь. Как пишет RMF FM, на пути в Киев находится 29 грузовиков, информирует УНН.

Цитата

"В прицепах грузовых автомобилей есть одеяла, матрасы и раскладушки. Государственное агентство стратегических резервов выделило 9000 таких комплектов", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, в состав груза входят различные виды одежды, а также медицинское оборудование — в том числе бинты и марля.

Также было принято решение, что Польша предоставит украинцам 2 миллиона масок для защиты от коронавирусной инфекции.

Конвой уже прибыл на границу, идет таможенное оформление.

"Сегодня водители запланировали ночевку в Украине. Они должны прибыть в Киев завтра", - сообщает RMF FM.

Добавим

На завтра также запланирован визит в украинскую столицу премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, гуманитарная помощь
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