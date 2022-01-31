Венедиктова подписала подозрение нардепу от “Слуги народа” Кузьминых

КИЕВ. 31 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении нардепу от “Слуги народа” Сергею Кузьминых, которого разоблачили “на горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Венедиктова напомнила, что в минувшую пятницу детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП был задержан народный депутат Украины 9 созыва Сергей Кузьминых.

Его разоблачили “на горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

Цитата

"Подозрение мной подписано. Дальше свое слово скажет суд", - написала Венедиктова.

Она также отметила, что депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния.

“Речь о правонарушениях в сфере медицины”, — добавила она.

Дополнение

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Сергей Кузьминых, которого разоблачили на “горячем” во время получения взятки, задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных в жены.