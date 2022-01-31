Продавал персональные данные более 20 млн украинцев: в Киеве задержали студента

КИЕВ. 31 января. УНН. Украинская киберполиция разоблачила 19-летнего студента, который с помощью бота в мессенджере продавал персональные данные миллионов украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Детали

"19-летний житель Киева, студент одного из высших учебных заведений, создал бот в мессенджере для продажи конфиденциальной и иной информации с ограниченным доступом, в том числе персональных данных граждан Украины", — говорится в сообщении.

Доступ к боту стоил 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток поиска данных конкретных лиц. Оплату парень получал на крипто-кошелек.

Кроме того, правонарушитель разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта. Фотоснимки он загружал из открытых источников интернета.

В распоряжении студента были базы данных нескольких десятков миллионов граждан. Эти сведения он покупал на тематических хакерских форумах.

По месту жительства правонарушителя сотрудники полиции провели обыски и изъяли: компьютерную технику, мобильные телефоны.

Во время осмотра изъятой техники киберполицейские обнаружили базы данных, которые были скомпрометированы с 2014 по 2019 год. Эти базы содержали даты рождения, фамилии, имя и отчество граждан, серии и номера паспортов, индивидуальных налоговых номеров налогоплательщиков и номеров телефонов, фото и тому подобное.

Киберполицейские изъяли базы персональных данных из незаконного оборота, а также заблокировали учетные записи, которые использовали в противоправной деятельности. Сейчас проводят компьютерно-технические экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним

В январе социальные сети распространяли информацию о “сливе” данных миллионов украинцев из приложения “Дия”.

В Министерстве цифровой трансформации Украины опровергли эту информацию. В частности, отметили, что объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки — провокация и продолжение гибридной войны.