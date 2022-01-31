Канада в ближайшее время отправит в Украину 60 военных для расширения миссии UNIFIER - министр

КИЕВ. 31 января. УНН. Канада отправит в Украину 60 военнослужащих в рамках расширения тренировочной миссии UNIFIER в ближайшее время, сообщила министр национальной обороны страны Анита Ананд во время встречи с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским в понедельник в Киеве, пишет УНН.

Анита Ананд отметила, что с 2015 года в рамках операции UNIFIER уже было подготовлено около 30 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также более 2 000 бойцов Национальной гвардии.

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“В ближайшее время в Украину будет направлено около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии. Есть возможность увеличить это количество контингента до 400 человек”, - отметила Анита Ананд, которую цитирует пресс-служба МВД.

Детали

Министр внутренних дел Денис Монастырский поблагодарил канадских партнеров за последовательную поддержку Украины. Он рассказал о планах МВД, по построению интеллектуальной украинско-белорусской и украинско-российской границы, протяженность которой достигает более 2000 км. Глава МВД проинформировал зарубежных коллег о внутренних угрозах безопасности страны и о вчерашних задержаниях лиц, которые планировали массовые беспорядки в центре Киева для дестабилизации ситуации в Украине.

Министр внутренних дел высоко оценил работу операции UNIFIER, которая сделала значительный вклад в развитие сержантского корпуса Национальной гвардии Украины.

"Мы высоко ценим поддержку правительства Канады и сотрудничество с вами. Поэтому надеемся на дальнейшее усиление взаимодействия между НГУ и Операцией UNIFIER в сфере подготовки военнослужащих Нацгвардии”, - отметил министр внутренних дел Украины.

Справочно

Операция UNIFIER- это миссия вооруженных сил Канады (CAF) по поддержке сил безопасности Украины. Целью миссии является помощь в обучении сил безопасности. Военная подготовка является частью общей поддержки Канадой Украины.

Правительство Канады на днях объявило о продлении и расширении Операции UNIFIER до конца марта 2025 года.