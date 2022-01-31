В датском Силькеборге открылась выставка украинских пейзажей

КИЕВ. 31 января. УНН. Выставка современного украинского искусства Unfolding Landsсapes: Landsсape and Poetics in Ukrainian Art открылась в датском городе Силькеборг 29 января. Экспозиция размещена в арт-центре Silkeborg Bad, передает УНН.

Детали

Пока выставка будет работать в закрытом режиме, а официальное открытие перенесено на начало марта в связи с карантинными ограничениями в стране.

Партнерами и спонсорами выставки выступили датский государственный фонд поддержки искусства Staten Kunstfond, фонд поддержки культуры European Region of Culture, платформа Abramovych Art арт-дилера Игоря Абрамовича и фонд Tymofeev Foundation венчурного инвестора Руслана Тимофеева.

На выставке представлены работы более чем 40 украинских художников, работающих в различных направлениях — от живописи и графики до скульптуры и видеоинсталляции. Главная концептуальная тема — пейзажи и ландшафты Украины.

Консультант и координатор выставки, искусствовед Наталия Маценко обращает внимание, что это первая презентация украинского искусства в Дании за последние десятилетия.

“Посетив выставку, датская аудитория сможет ознакомиться с новыми для себя культурными явлениями, ведь последняя масштабная презентация украинского искусства состоялась в Дании тридцать лет назад. Проект можно рассматривать с точки зрения преемственности с одной стороны и трансформации — с другой. За тридцать лет произошло много изменений — в Украине, в Дании, в мире, в искусстве и философских воззрениях на взаимоотношения человека и природы в целом. Проект призван, отойдя от колониальной экзотизации, показать современное искусство Украины как органическую часть глобальных процессов. А саму страну — как место, где, как и всюду, люди стремятся осмыслить свои отношения с окружением”, — резюмирует искусствовед.

В экспозиции представлены работы известных украинских художников — Григория Гавриленко, Анатолия Криволапа, Николая Кривенко, Алексея Кондакова, Назара Билыка, Олега Тистола, Тиберия Сильваши, Марины Скугаревой, Жанны Кадыровой и других. Кроме того, посетители смогут увидеть произведения Сергея Святченко — проживающего в Дании представителя “Новой украинской волны”, работы которого находятся в коллекции Датского Королевского двора.

Основатель Tymofeev Foundation и инвестиционного фонда Adventures Lab Руслан Тимофеев подчеркивает, что мероприятие несёт важную миссию по укреплению международного имиджа Украины, а представленные работы позволяют взглянуть на нашу страну через призму искусства.

“Выставка приурочена к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Данией. Подобные культурные мероприятия содействуют укреплению имиджа Украины, поскольку посредством искусства мы заявляем о нашей стране на весь мир, презентуем международному сообществу украинскую культуру. Очень важно, чтобы искусство оставалось неотъемлемой составляющей диалога между странами, ведь это язык, не нуждающийся в переводе. Искусство является многогранным инструментом, который устанавливает связи сразу на многих уровнях — это и часть международной дипломатии, и личный разговор, находящий отклик у каждого отдельного зрителя”, — считает Тимофеев.

Руководитель платформы Abramovych Art, советник директора Института проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины Игорь Абрамович поясняет, чем уникальна презентация современного искусства Украины через призму пейзажа и его видение художниками разных поколений.

“Столь универсальная тема показывает Украину как органическую часть мира, который одинаково, в любых уголках, волнует окружение, его красоту и разнообразие, а также связанные с ним современные вызовы, общие для всех. Также для Украины, в чьей культуре глубоко укоренена поэтизация ландшафта, пейзаж действительно является определенным ориентиром, неотъемлемой частью существования и практик художников. К тому же, благодаря работам современных авторов можно отчетливо проследить трансформации пейзажа, его восприятия и изображения от классического до самых разнообразных авторских экспериментов”, — говорит Игорь Абрамович.

Выставка Unfolding Landsсapes: Landsсape and Poetics in Ukrainian Art в Силькеборге продлится до 1 мая.