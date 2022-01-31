Масштабные пожары в Луганской области: начальнику ГСЧС Пшику сообщили о подозрении

КИЕВ. 31 января. УНН. Руководителю ГСЧС Луганской области и бывшему начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства сообщили о подозрении в деле о пожарах в Луганской области в 2020 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Как стало известно УНН из собственных источников, управление ГСЧС Луганской области возглавляет Михаил Пшик.

Цитата

"Следователи теруправления ГБР Краматорска сообщили о подозрении руководителю ГСЧС Луганской области и бывшему начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебная халатность которых нанесла государству убытков на сумму свыше 5 миллиардов гривен", - говорится в сообщении.

Детали

Во время досудебного расследования следователи ГБР установили, что в начале июля 2020 года должностные лица ГСЧС и управления ЛМГ владели информацией о возникновении крупного лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области.

В ГБР заявили, что чиновники:

• не приняли надлежащих мер по локализации пожара;

• не обеспечили эффективное взаимодействие между ведомствами, которые возглавляли

• несвоевременно создали штаб для борьбы с пожаром

• не обеспечили эффективное использование техники с целью локализации и ликвидации пожара с учетом сложных погодных условий;

• не организовали проведение мер с целью установления угрозы людям, путей и способов их спасения и путей распространения горения.

"Их бездействие привело к уничтожению огнем 8 тыс. га лесных насаждений на территории лесо-охотничьих хозяйств Луганской области, чем нанесен государству ущерб в размере 5,2 млрд гривен. Кроме того, пожар привел к уничтожению или повреждению частных домовладений, чем нанесен вред гражданам", - отмечается в сообщении.

Так, следователи теруправления ГБР Краматорска объявили двум должностным лицам подозрение в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также об отстранении начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области от должности.

Дополнение

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении работникам ГСЧС, которые тушили пожары в Луганской области только “на бумаге”.



Контекст

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений от масштабных пожаров на территории Луганской области.

В начале декабря 2020 года в парламенте создали Временную следственную комиссию по расследованию масштабных пожаров в Луганской области.