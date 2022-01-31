Совбез ООН утвердил “украинскую” повестку дня: против были лишь Россия и Китай

КИЕВ. 31 января. УНН. Совет безопасности ООН большинством голосов “за” утвердил предложенную США повестку заседания касательно безопастности Украины и дислокации возле нее российских войск, передает корреспондент УНН.

Детали

РФ запросила проведение процедуры голосования по предложению провести митинг по инициативе США.

Российский постпред Василий Небензя при этом заявил о якобы “вмешательстве во внутренние дела” РФ и “попытке введение в заблуждение международное сообщество”.

Во время своего выступления Небензя неоднократно пытался поправить переводчика, переводившего его выступление на английский язык.

По итогам голосования предложенную США повестку поддержали 10 участников Совбеза: США, Великобритания, Норвегия, ОАЭ, Албания, Бразилия, Гана, Франция, Ирландия и Мексика.

Против были два государства: Россия и Китай.

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Напомним

Ранее постоянное представительство США при ООН пригласило провести в понедельник заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины, поскольку действия РФ в отношении нее представляют угрозу международному миру и безопасности. В пятницу представитель Норвегии - председателя СБ ООН сообщила, что заседание состоится.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.