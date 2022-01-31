Трюдо заболел коронавирусом

КИЕВ. 31 января. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.

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"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, и на этой неделе продолжу работать удаленно согласно рекомендациям органов общественного здравоохранения", - написал Трюдо.

Он также призвал людей к вакцинации.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей в субботу вечером из соображений безопасности покинул свою столичную резиденцию в связи с протестами против коронавирусных ограничений. В конце прошлой недели Трюдо сообщал также, что идет на пятидневный карантин из-за того, что один из его детей заразился COVID-19.