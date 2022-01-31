Посольство Австралии посоветовало своим гражданам покинуть Украину

КИЕВ. 31 января. УНН. Посольство Австралии посоветовало своим гражданам не ездить в Украину из-за угрозы вторжения России. Австралийцев, находящихся в Украине, призвали покинуть ее как можно быстрее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter посла Австралии в Украине Брюса Эдвардса.

Детали

"Мы рекомендуем австралийцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Члены семей сотрудников нашего посольства уехали. Мы призываем австралийцев, находящихся в Украине, выезжать сейчас на коммерческом или другом частном транспорте. Авиаперелеты могут остановить в ближайшее время", - написал Брюс Эдвардс.

На сайте консульской информации правительства Австралии отметили, что Министерство иностранных дел и торговли открыло регистрационный портал для граждан Австралии в Украине, где они могут зарегистрировать свое местонахождение из-за соображений безопасности.

В сообщении подчеркнули, что условия безопасности вскоре могут измениться.

"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены в связи с обстоятельствами в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним

Посольство США снова призвало своих граждан покинуть Украину.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.