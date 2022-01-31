Нацгвардейца, застреленного в Днепре, похоронили в Одесской области

КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня в городе Березино Одесской области простились с нацгвардейцем Александром Драганом, передает УНН.

Детали

24-летний парень был застрелен на территории Южного машиностроительного завода в Днепре своим сослуживцем и земляком Артемом Рябчуком.

На похороны пришли близкие, родственники, друзья и сослуживцы, а также сотни местных жителей.

Напомним, в ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода военнослужащий Артем Рябчук устроил стрельбу в результате которой погибли пятеро военных.