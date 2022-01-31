Новости: УНН-Одесса
31 января 2022, 18:16 • Дмитрий Нечаев • 5745
Нацгвардейца, застреленного в Днепре, похоронили в Одесской области
КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня в городе Березино Одесской области простились с нацгвардейцем Александром Драганом, передает УНН.
Детали
24-летний парень был застрелен на территории Южного машиностроительного завода в Днепре своим сослуживцем и земляком Артемом Рябчуком.
На похороны пришли близкие, родственники, друзья и сослуживцы, а также сотни местных жителей.
Напомним, в ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода военнослужащий Артем Рябчук устроил стрельбу в результате которой погибли пятеро военных.
Источник: УНН
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