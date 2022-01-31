Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,78 -0,2040  EUR: 32,03 -0,3139 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН-Одесса
Архив
5745

Нацгвардейца, застреленного в Днепре, похоронили в Одесской области

Нацгвардейца, застреленного в Днепре, похоронили в Одесской области

фотогалерея

КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня в городе Березино Одесской области простились с нацгвардейцем Александром Драганом, передает УНН.

Детали

24-летний парень был застрелен на территории Южного машиностроительного завода в Днепре своим сослуживцем и земляком Артемом Рябчуком.

На похороны пришли близкие, родственники, друзья и сослуживцы, а также сотни местных жителей.

Напомним, в ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода военнослужащий Артем Рябчук устроил стрельбу в результате которой погибли пятеро военных.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, Днепр и Днепропетровская область, стрельба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.