Печальный рекорд: в России за сутки от коронавируса умер 621 человек

КИЕВ. 31 января. УНН. Россия подтвердила 124 070 новых случаев заболевания COVID-19 за последние 24 часа, что является еще одним дневным рекордом на сегодняшний день, в результате чего общероссийский показатель достиг 11 861 077 человек, сообщил в понедельник официальный штаб по борьбе с інфкцией, передает УНН.

Детали

Количество погибших по стране увеличилось на 621 случай до 331 349.

Тем временем Москва, наиболее пострадавший регион России от коронавируса, сообщила о 23 417 новых случаях, в результате чего их общее число достигло 2 357 351.

По официальным данным, около 84 миллионов россиян получили хотя бы одну дозу вакцины, а 79 миллионов были полностью вакцинированы по состоянию на пятницу.

Добавим

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что обсуждение общенационального карантина в стране не будет, несмотря на последний всплеск заболеваемости.

Песков добавил, что текущий уровень вакцинации "оставляет желать лучшего", и выразил надежду, что люди будут продолжать вакцинироваться, чтобы потенциально снизить количество смертей, связанных с COVID-19.