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Певица Rihanna ждет первенца: в сети появились фото

Певица Rihanna ждет первенца: в сети появились фото

фотогалерея

КИЕВ. 31 января. УНН. Американская 33-летняя певица Rihanna и рэпер A$AP Rocky ждут ребенка. Фото опубликовал таблоид Рeople, пишет УНН.

Детали

На недавно опубликованных снимках, будущие родители гуляют по Нью-Йорку. На Рианне расстегнут ярко-розовый плащ и рваные джинсы, спущенные на талии. На шее у нее висят длинные бусы с крестом и драгоценными камнями и виден округленный живот.

На одном из фото A$AP Rocky целует Рианну в лоб.

В своих соцсетях певица делиться новостью не спешит.

В 2021 году стало известно, что Рианна и A$AP Rocky начали встречаться после многих лет дружбы. Пара вызвала слухи о романе с тех пор, как Рианна рассталась со своим бойфрендом, миллиардером Хасаном Джамилем после трех лет отношений.

Напомним

Модель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью в 50 лет.

Источник: УНН
Теги: певец
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