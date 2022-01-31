Россия столкнется с "быстрыми и серьезными последствиями", если нападет на Украину - Байден

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Джо Байден заявил, что Россия столкнется с "быстрыми и серьезными последствиями" со стороны США и их союзников, если Москва нападет на Украину, но он также оставил путь дипломатии открытым, предложив возможность диалога. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

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"Если Россия искренне намерена решить наши соответствующие проблемы безопасности через диалог, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут продолжать действовать добросовестно, — заявил Байден. — Если же Россия решит отказаться от дипломатии и нападет на Украину, Россия будет нести ответственность, и она столкнется с быстрыми и серьезными последствиями".

Дополнение

Россия отрицает наличие каких-либо планов вторжения, а президент Украины отрицает возможность неизбежного вторжения, отбрасывая ненужную панику.

Но встревоженные присутствием тысяч российских военнослужащих, сосредоточенных на границе с Украиной, Соединенные Штаты и их европейские партнеры угрожают применить широкие экономические санкции против Москвы, если она начнет атаку.

В понедельник Совет Безопасности ООН провел первое заседание в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном во вторник.