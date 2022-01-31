С момента установления режима прекращения огня на Донбассе погибло 12 украинских военных - Украина в ООН

КИЕВ. 31 января. УНН. С 22 декабря 2021 года Украина потеряла на Донбассе 12 военных, еще 14 были ранены. Об этом во время выступления на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред Украины Сергей Кислица, передает корреспондент УНН.

Цитата

“22 декабря 2021 года Трехстороння контактная группа достигла очередного понимания относительно возобновления режима прекращения огня. Вместе с тем, перестрелки, обстрелы, снайперский огонь по украинским позициям и систематическое использование боевых дронов против украинских военнослужащих не прекратились. Мы потеряли 12 военнослужащих, которые погибли и 14 были ранены с 22 декабря 2021 года”, — заявил Кислица.

Детали

По его словам, лишь несколько дней назад, 25 января вооруженные формирования РФ вновь напали на позиции ВСУ в районе н.п. Пищевик с использованием боевого дрона.

Гаранты, сброшенные с этого дрона, привели к серьезным травмам двоих военнослужащих.

“Текущий тупик в процессе консультаций в рамках трехсторонней контактной группы сохраняется на всех направлениях. Решения, принятые лидерами „нормандской четверки“ во время самита в Париже в декабре 2019 года до сих пор не реализованы”, — подчеркнул дипломат.

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Напомним

Ранее постоянное представительство США при ООН пригласило провести в понедельник заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины, поскольку действия РФ в отношении нее представляют угрозу международному миру и безопасности. В пятницу представитель Норвегии — председателя СБ ООН сообщила, что заседание состоится.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.