ВАКС не нашел оснований закрыть уголовное дело "Глубоководного выпуска"

КИЕВ. 31 января. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины не нашел оснований для закрытия уголовного дела “Глубоководного выпуска”, сообщает УНН со ссылкой на Постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Детали

Адвокат экс-депутата Руслана Тарпана (главный подозреваемый в хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск” - ред.) обратился с ходатайством к Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП - ред.) о закрытии производства относительно своего клиента, однако когда прокурор ему отказал в этом желании, то он обжаловал постановление в ВАКС. Там закрывать производство тоже не стали, как и в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Цитата

“Суд приходит к выводу, что судья правильно постановил, что заявителем фактически не оспаривается бездействие прокурора, а его решение, принятое по результатам рассмотрения ходатайства, касающегося отказа в закрытии уголовного производства. Возможность обжалования отказа следователя, прокурора в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства на досудебном производстве предусмотрена лишь в случае наличия не отмененного постановления следователя, прокурора о закрытии уголовного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4, 9 части 1 статьи 284 УПК, в уголовном производстве относительно того самого действия, которое расследовалось с соблюдением требований по подследственности (пункт 11 части 1 статьи 303 УПК), чего в уголовном производстве №42019160000000581 от 16.10.2019 не установлено”, - говорится в Постановлении.

Итак, в результате суд пришел к выводу, что в удовлетворении апелляционной жалобы защитника Тарпана Зубрицкого А. А. Отказывает, а Постановление следственного судьи оставляет без изменений

Напомним

Адвокаты Руслана Тарпана всячески пытались затянуть дело об избрании меры пресечения своему клиенту: несколько раз требовали отвода судьи (пока суд не признал его не аргументированным и констатировал “злоупотребление правом на отвод” со стороны защитников беглеца - ред.).

Кроме того, защитники Тарпана (Колесник С. А. и Иванченко Т. М. - ред.) также несколько раз обращались в суд с ходатайствами об отводе прокуроров Тилика Г. Г. и Чечитко А. А. Судьи отказали, указав, что фактов предвзятости или ангажированности прокуроров — нет.

Несмотря на все это, Тарпану все же избрали меру пресечения в виде заочного содержания под стражей.

Добавим

Руслан Тарпан остается главным подозреваемым в деле хищения бюджетных средств на проекте “Глубоководный выпуск”.

Всего в период с декабря 2010 года по конец 2012 года, по данным следствия, Тарпан, действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору со служебными лицами Одесской областной государственной администрации и подконтрольных ему предприятий, организовал незаконное завладение бюджетными денежными средствами в размере 244 156 557,00 грн и осуществление покушения на завладение денежными средствами в размере 177 411 423,87 грн.

В дальнейшем, в период с декабря 2010 года по март 2013 года соучастниками преступления было легализовано денежных средств в общей сумме 216 541 039,52 грн, полученных в результате завладения бюджетными средствами, путем совершения финансовых операций с ними.

Руслан Тарпан уже 4 года как скрывается за границей, поэтому, по словам прокуратуры, сразу после рассмотрения апелляционной жалобы, которую подала сторона защиты экс-депутата на решение суда в отношении его заочного ареста, Одесская областная прокуратура начнет подготовку для экстрадиции Тарпана с ОАЭ.

По информации следствия, Руслан Тарпан может проживать именно на территории Объединенных Арабских Эмиратов или в Республике Болгария. Недавно у него нашли аж 3 загранпаспорта.

Этот факт и то, что Тарпан имеет гражданство Болгарии и вид на жительство в ОАЭ, повышают вероятность того, что он и в дальнейшем будет пытаться скрываться от украинского правосудия, - считают правоохранители.