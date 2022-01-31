США в ООН: Россия угрожает военными действиями, если ее требования не будут выполнены

КИЕВ. 31 января. УНН. Россия предпринять военные действия, если ее требования по так называемым “гарантиям безопасности” не будут выполнены. Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания совбеза в понедельник, пишет кореспондент УНН.

Цитата

“В последнее время Россия угрожает предпринять военные действия, если ее требования не будут выполнены. Если Россия совершит вторжение в Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы не смогли это предвидеть, а последствия будут чудовищными. Именно по этому так важно сегодняшнее заседание”, — сказала Томас-Гринфилд.

Детали

По ее словам, на сегодня ситуация в Европе “неотложна и опасна”.

По ее мнение, действия России — это удар по сердцевине устава ООН, это очевидная и последовательная угроза миру и безопасности, которую только можно себе представить.

Томас-Гринфилд отметила, что российская агрессия — это не только угроза Украине, это также угроза всей Европе, угроза международному порядку, который должен сохранять Совет Безопасности.

“Мы призываем Россию избрать путь дипломатии, а не конфликта, в отношении Украины. Мы не можем просто ждать. Принципиально важно, чтоб Совет Безопасности нейтрализовал риск агрессивного, дестабилизирующего поведения для всего мира”, — подчеркнула она.

Дипломат также напомнила, что Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных вблизи украинской границы.

“Это боевые силы, которые могут провести наступательную операцию на территории Украины. Это крупнейшая мобилизация войск в Европе за несколько десятилетий, и прямо сейчас Россия направляет еще больше войск и техники”, — сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Позорный трюк": в РФ хотели отменить заседание Совбеза ООН по Украине

Напомним

Ранее постоянное представительство США при ООН пригласило провести в понедельник заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины, поскольку действия РФ в отношении нее представляют угрозу международному миру и безопасности. В пятницу представитель Норвегии - председателя СБ ООН сообщила, что заседание состоится.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.