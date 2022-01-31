Поговорю с Путиным, как только смогу: премьер Великобритании Джонсон перенес разговор с президентом России

КИЕВ. 31 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным "как только сможет", после сообщения об отмене запланированного телефонного разговора между двумя лидерами. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Газета Mirror сообщила, что разговор был отменен после того, как британское правительство попросило отложить звонок, после того как Джонсон сделал заявление в парламенте об отчете в отношении вечеринок в его офисе и резиденции на Даунинг-стрит.

"Я поговорю с президентом Путиным, как только смогу", - заявил Джонсон.

По словам представителя Джонсона, разговор с Путиным могут перенести на 1 февраля.

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Издание Independent сообщало, что Джонсон поговорит с Путиным 31 января во второй половине дня, а 1 февраля он вместе с главой МИД Лиз Трасс прибудет в Украину.