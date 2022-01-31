Украина не планирует начинать военную операцию ни на Донбассе, ни в Крыму - постпред в ООН

КИЕВ. 31 января. УНН. Украина не планирует начинать военную операцию ни на Донбассе, ни в Крыму ни где-бы то ни было еще, и сделает все чтобы предотвратить российскую провокацию. Об этом во время выступления на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред Украины Сергей Кислица, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Вопрос заключается в том, почему все эти российские вооруженные силы там находятся. Мы задавали этот вопрос в различных формах и направляли наши собственные четкие сигналы. Украина не планирует начинать военную операцию ни на Донбассе, ни в Крыму, ни в других местах”, — сказал Кислица.

Детали

По словам дипломата, Украина не видит никакой альтернативы мирному урегулированию текущего конфликта и восстановлению суверенитета и территориальной целосности.

“Однако мы также наблюдаем активизацию российской кампании по дезинформации, включая ложные обвинения Украины в подготовке военного нападения. Это не произойдет. Это напрямую указывает на неготовность России к деэскалации и готовность оправдать ее возможную агрессию. Мы хорошо знаем об истории российских провокаций, и мы сделаем все возможное, чтоб предотвратить еще одну провокацию ... со стороны России”, — подчеркнул постпред.

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Напомним

Ранее постоянное представительство США при ООН пригласило провести в понедельник заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины, поскольку действия РФ в отношении нее представляют угрозу международному миру и безопасности. В пятницу представитель Норвегии — председателя СБ ООН сообщила, что заседание состоится.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.