Radobank прогнозирует “неопределенность” со свининой

КИЕВ. 31 января. УНН. Мировой рынок свинины находится в напряжении почти три года с начала кризиса АЧС в Китае. Пандемия привела к изменениям условий ведения бизнеса и некой неопределенности в моделях поставки продукта по миру, которая сохранится на протяжении 2022 года. Об этом заявили аналитики Radobank, передает УНН.

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В частности, аналитики прогнозируют рост цен на свинину.

“Производственные затраты, такие как стоимость доставки, энергоносителей и цен на фуражное зерно, продолжают расти. В условиях замедления экономики производителям и переработчикам будет трудно переложить дополнительные расходы на потребителей, поэтому маржа будет под давлением”, — говорится в сообщении.

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