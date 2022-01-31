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Radobank прогнозирует “неопределенность” со свининой

Radobank прогнозирует “неопределенность” со свининой

КИЕВ. 31 января. УНН. Мировой рынок свинины находится в напряжении почти три года с начала кризиса АЧС в Китае. Пандемия привела к изменениям условий ведения бизнеса и некой неопределенности в моделях поставки продукта по миру, которая сохранится на протяжении 2022 года. Об этом заявили аналитики Radobank, передает УНН.

Детали

В частности, аналитики прогнозируют рост цен на свинину.

“Производственные затраты, такие как стоимость доставки, энергоносителей и цен на фуражное зерно, продолжают расти. В условиях замедления экономики производителям и переработчикам будет трудно переложить дополнительные расходы на потребителей, поэтому маржа будет под давлением”, — говорится в сообщении.

К теме

Свинина в Украине занимает второе место по дешевизне после курятины. Однако, потребление красного мяса специалисты рекомендуют ограничить из-за риска развития рака и других нежелательных последствий.

Совет МОЗ Украины: не более 500 г красного мяса (свинина, говядина, телятина, баранина) в неделю.

Источник: УНН
Теги: свинина
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