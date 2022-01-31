Байден выбрал нового посла в Украине, но ждет одобрения от Киева - CNN

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент США Джо Байден близок к публичному назначения своего посла в Украине, но его администрация все еще ждет официальное одобрение от украинского правительства, стало известно CNN, информирует УНН.

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По словам источника CNN, Байден избрал Бриджит Бринк, нынешнего посла США в Словакии, но официально еще не выдвинул ее, потому что украинское правительство не дало согласия.

Получение одобрения от иностранного правительства является частью стандартного процесса выбора послов и может занять от нескольких дней до недель. Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил CNN в понедельник, что украинское правительство все еще согласовывает назначение Бринк.

Госсекретарь Энтони Блинкен недавно сообщал, что "очень скоро" будет объявлен посол США в Украине.

Сейчас временный поверенный в делах Кристина Квин остается в посольстве в Украине.

Добавим

США не имели постоянного посла в стране со времен Мари Йованович.

На прошлой неделе Госдепартамент распорядился, чтобы семьи дипломатов в посольстве США в Киеве покинули страну на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией, и разрешил второстепенным сотрудникам покинуть страну добровольно.

Однако подавляющее большинство работников решило остаться, сообщили источники CNN на прошлой неделе.