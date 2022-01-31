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Украина в ООН призвала Россию к диалогу

Украина в ООН призвала Россию к диалогу

КИЕВ. 31 января. УНН. Если у России есть вопросы к Украине – лучше встретиться и поговорить, а не подводить вооруженные силы к украинским границам. Об этом во время выступления на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред Украины Сергей Кислица, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Кремль должен помнить о том, что Украина готова защищаться. В то же время мы поддерживаем необходимость поддержания открытых дипломатических каналов с Россией, если это поможет предотвратить использование военных инструментов", - сказал Кислица.

Детали

Он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский недавно подтвердил, что готов встретиться со своим российским коллегой.

"Если у России есть вопросы к Украине – лучше встретиться и поговорить, а не подводить вооруженные силы к украинским границам и запугивать людей", - добавил дипломат.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, Совбез
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