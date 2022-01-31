Дела Майдана: районного судью Киева подозревают в лишении прав для препятствования протестам

КИЕВ. 31 января. УНН. Районного судью в Киеве подозревают в лишении прав для препятствования протестам во время Майдана. Об этом сообщили в офисе Генпрокурора Украины, передает УНН.

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“Прокурорами Офиса Генерального прокурора по поручению заместителя Генерального прокурора сообщено о подозрении действующей судьи одного из районных судов г. Киева в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, совершенном должностным лицом (ст. 340 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, ради устрашения митингующих, которые 29 декабря 2013 года были участниками движения автоколонны от Крещатика до резиденции “Межигорье” бывшего Президента Украины, судья при отсутствии доказательств виновности привлекла к административной ответственности двух человек за якобы невыполнение водителями требований об остановке (ст. 122-2 КУоАП).

“Дела Майдана”

Во время акций протеста, по данным Офиса Генпрокурора, погибли 78 гражданских и 13 правоохранителей. В противостоянии в целом пострадали более 2,5 тысячи человек, из них более 2000 признаны потерпевшими в уголовных процессах.

В 2020 году “дела Майдана” перешли к новому органу следствия — в январе прошлого года было создано специальное подразделение в Государственном бюро расследований, продолжил расследование преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

По состоянию на 20 ноября 2020 года, по данным ОГП, суды первой инстанции рассматривали 86 “дел Майдана”, процессуальное руководство в которых — с Департаментом по делам Майдана Офиса Генпрокурора.